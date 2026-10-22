Demokrat partililerden seçim güvenliği hamlesi: Trump yönetiminin baskılarına dava

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Kritik seçim dönemi yaklaşırken Washington siyasetinde gerilim tırmanıyor. Demokrat cephe, Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü politikaların seçme hakkını doğrudan zedelediğini savunuyor. Eyalet makamlarına iletilen talimatların federal yasalarla bağdaşmadığı ve demokratik katılımı engellemeye yönelik bir baskı aracı haline geldiği iddia ediliyor.

Tehdit iddiaları ve yargı süreci

Yönetimin direktiflerine uymayan eyalet yetkililerinin çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya bırakıldığına dikkat çekilen hukuki başvuruda, bu tutumun anayasal hakları ihlal ettiği vurgulandı. Açılan davanın, sandık başına gidilmeden önce seçim güvenliği ve seçmen kütüklerinin hukuki statüsü üzerindeki tartışmaları daha da derinleştirmesi bekleniyor.