Demokrat senatörlerden ABD’ye: İsrail’in etnik temizlik stratejisine ortak olmayın

ABD'li Demokrat senatörler Chris Van Hollen ve Jeff Merkley, Gazze'deki insani duruma ilişkin hazırladıkları raporda İsrail’in Filistinlilere yönelik etnik temizlik planı yürüttüğünü belirterek, Washington yönetimine bu stratejiye ortak olmaktan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Van Hollen ile Merkley, İsrail, Batı Şeria, Mısır, Ürdün ve Gazze sınırına gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından hazırladıkları raporda İsrail'in "Hamas’ı hedef almanın ötesine geçerek Filistin halkına toplu cezalandırma uyguladığı ve yaşamı onlar için sürdürülemez hale getirmeyi" amaçladığı sonucuna vardıklarını bildirdi.

Senatörler, sahadaki gözlemlerine dayanarak İsrail’in "sivil altyapının sistematik yıkımı" ve "gıda ile insani yardımların savaş aracı olarak kullanılması" şeklinde iki yönlü strateji izlediğini ifade etti.

Van Hollen ve Merkley, raporda ziyaretleri boyunca görüştükleri aktör ve tanıklardan edindikleri izlenimlerin, "İsrail’in bu politikaları bilinçli şekilde yürüttüğü ve Gazze'yi, Filistinlilerden etnik olarak temizleme planını uyguladığını" gösterdiğini belirtti.

Rapor, İsrail’in Gazze içinde oluşturduğu insani bölgelerin aslında zorunlu göçün parçası olduğunu vurguluyor.

Sonuç bölümünde senatörler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşı kendi siyasi geleceği için araçsallaştırdığı değerlendirmesini yaptı.

"Netanyahu hükümetinin, Gazze halkına toplu ceza uyguladığı açık"

Senatörler, raporun yayımlanmasının ardından bulguları anlatmak ve tanıtmak amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Van Hollen, "Netanyahu hükümetinin Hamas'ı hedef almanın çok ötesine geçtiği ve bunun yerine tüm Gazze halkına toplu ceza uyguladığı açık." dedi.

Raporda, bu sonucu destekleyen ve Netanyahu hükümetinin Gazze'de etnik temizlik planını uygulamaya koyduğunu gösteren bulgulara değindiklerini belirten Van Hollen, Tel Aviv yönetiminin açlığı savaş silahı olarak kullandığına dair göstergelere de yer verdiklerini söyledi.

Senatör Van Hollen, "Biz, Amerika Birleşik Devletleri, tüm bunlara ortak oluyoruz çünkü Netanyahu hükümetine Gazze'de silah kullanması için vergi mükelleflerinin cebinden 2000 poundluk bombalar ve diğer silahlar için harcanan yüklü miktarda para aktarıyoruz. Gazze'de şu anda yaşananlar göz önüne alındığında bunun durdurulması gerektiğini söyledik." ifadelerini kullandı.

Merkley ise İsrail’in stratejisinin iki temel unsura dayandığını belirterek, bunları "Filistinlilerin geri dönebilecekleri hiçbir şeyi kalmasın diye evlerin topluca yıkılması" ve "Filistinlilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gıda, su ve ilaç gibi gerekli temel unsurlardan yoksun bırakılması" olarak sıraladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana sürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 141 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 925 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 12 bin 413 kişi yaşamını yitirdi, 53 bin 271 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında oluşturulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 497'ye çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 294 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.