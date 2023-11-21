Demokrat senatörlerden Biden'a Gazze mektubu

Uluslararası kamuoyunun ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılar 46. günde de devam ediyor.

ABD'de Demokrat Oregon Senatörü Jeff Merkley, Gazze ile ilgili yayımladığı yazılı açıklamada, "Sivil ölümlerdeki sayı sert şekilde artarken, Oregonlular dahil birçok ABD'li bu kıyımın durdurulması için sesini yükseltti. Ben de bu fikre katılıyorum ve bu nedenle ateşkes çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

Ateşkesin "her iki tarafın da saldırılarını bir an önce durdurması" anlamına geldiğini belirten Merkley, ateşkesin sürekli olması için her iki tarafın da istenen şartları sağlaması gerektiğini vurguladı.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını "korkunç" olarak nitelendiren Merkley, "Ancak İsrail'in askeri operasyonlarını yürütme şekli, benim için ve milyonlarca insan için oldukça rahatsız edici." değerlendirmesinde bulundu.

Merkley, en başında İsrail'e büyük bir destek olduğunu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın da İsrail'e giderek desteğini gösterdiğini belirterek, "Hamas'a karşı hedefli bir operasyon yerine korkunç sayıda sivil kıyıma neden olan bir savaş yürüterek İsrail, uluslararası destek rezervlerini ateşe veriyor." ifadelerini kullandı.

Merkley, Dick Durbin'in ardından, Demokrat senatörler arasında Gazze'de ateşkes çağrısı yapan ikinci isim oldu.

Demokrat senatörlerden Biden'a Gazze için "insani koridor" çağrısı

Öte yandan, bir grup Demokrat senatör, ABD Başkanı Biden'a gönderdikleri mektupta, Gazze'ye daha çok insani yardım girişi için sınırlarını açması konusunda İsrail'i ikna etme çağrısı yaptı.

Senatörler ayrıca İsrail ile Gazze arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın açılmasını da talep ederek, bu sayede Gazze'ye daha çok insani yardım girişinin mümkün olabileceğini vurguladı.

Mektupta, Gazze'deki yaralı ve hastaların ihtiyaç duyduğu tıbbi desteğe bir an önce kavuşturulması çağrısına da yer verildi.

Son durum

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 66, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu öldü.