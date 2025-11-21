Demokratlar, Trump’ın istihbarat çalışmalarını sekteye uğrattığını öne sürdü

Senato İstihbarat Komitesinin üst düzey Demokrat üyesi Senatör Mark Warner, Trump yönetiminin yetkinlikten ziyade sadakati ödüllendirdiğini ve Ulusal Güvenlik Ajansının eski başkanı da dahil olmak üzere deneyimli istihbarat görevlilerini tasfiye ettiğini savundu.

Warner’dan istihbarat kesintilerine eleştiri

Warner, istihbarat teşkilatlarındaki kesintilerin, siber savunmaları azalttığı ve yabancı dezenformasyonla mücadele çabalarını sekteye uğrattığını da öne sürerek, Çin, Rusya ve diğer rakiplerin bu değişikliklerden yararlanmaya çalışacağını söyledi.

Demokrat kongre üyelerinden bilgi talebi

Öte yandan, Demokrat Kongre üyeleri Jim Himes ve Joaquin Castro da ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'a yazdıkları mektupta, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yapılan saldırıların bazı ülkeleri ABD ile paylaştıkları istihbaratı sınırlamaya yol açıp açmadığı konusunda bilgi talep etti.

Mektupta, "Uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilenlerin öldürülmesi veya diğer politikalar, ortaklarımızın ulusal güvenlik kurumlarımızla yakın çalışma isteğini azalttığı ölçüde, ABD daha az güvende olacaktır." ifadelerine yer verildi.