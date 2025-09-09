Demokratlar, Trump’ın Jeffrey Epstein'e gönderdiği iddia edilen müstehcen içerikli doğum günü mektubunu paylaştı

ABD’deki Demokratlardan, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ı kızdıracak bir hamle geldi. ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ndeki Demokratlar, Trump’ın kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e gönderdiği iddia edilen müstehcen içerikli doğum günü mektubunu kamuoyuna açıkladı.

Epstein’in avukatlarından elde edildiği belirtilen ve sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan mektupta elle çizilmiş çıplak bir kadın silüetinin içinde Trump ile Epstein arasında geçen hayali bir konuşma metninin yer alması dikkat çekti.

Resim üzerinde yer alan diyalogda Trump’ın "Jeffrey, bazı ortak yanlarımız var" ve "Gizemler asla yaşlanmaz, fark ettin mi" ifadelerini kullandığı ve "Bir dost harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun ve her gün başka bir harika sır olsun" dediği görüldü.

Beyaz Saray’dan açıklama: "Tamamen sahte"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Laevitt ise mektubun Wall Street Journal gazetesi tarafından da haberleştirildiğini hatırlatarak, mektubu "tamamen sahte" olarak niteledi. Trump’ın daha önce hakkındaki asılsız iddialar nedeniyle Wall Street Journal gazetesine karşı dava açtığını vurgulayan Leavitt, "Baştan beri söylediğim üzere, Başkan Trump’ın bu resmi çizmediği ve imzalamadığı çok açık. Başkan Trump’ın hukuk ekibi, dava sürecini kararlı bir şekilde takip etmeyi sürdürecek" dedi. Leavitt, iddialar hakkında "Demokratların Epstein yalanını sürdürmeye yönelik sahte haber" ifadelerini kullandı.

Epstein davası

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla 6 Temmuz 2019'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklanmıştı. Epstein’in tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar ettiği açıklanmıştı. Fuhuş ağı oluşturarak kız çocuklarına tuzak kuran Epstein'in oyuncular, siyasetçiler gibi dünyaca ünlü isimlerle olan bağlantısı dünya genelinde büyük tepki çekmişti.

Davada Trump'ın adının geçtiği iddia edilmişti

ABD'li milyarder Elon Musk’ın Trump ile sosyal medya üzerinden yaşadığı tartışmada Trump'ın adının Jeffrey Epstein hakkındaki dava dosyalarında geçtiğini ve bu nedenle dosyaların kamuoyuna açıklanmadığını iddia etmesi ise tartışmaları beraberinde getirmişti. Wall Street Journal gazetesi Trump'ın Epstein'e 2003 yılında 50. doğum günü nedeniyle müstehcen bir mektup gönderdiğini iddia ederken, Trump haber nedeniyle Wall Street Journal ve sahibi Rupert Murdoch'a 10 milyar dolarlık dava açmıştı. Son olarak, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nin Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin uçuş kayıtları, cezaevi gözetim görüntüleri, mahkeme evrakları, ses kayıtları ve mailler dahil 33 bin 295 sayfa belgeyi yayınladığı kamuoyuna yansımıştı.