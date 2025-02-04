Demokratlardan Musk'a tepki: Bu rezaleti durdurmak her şeyi yapacağız

Başkent Washington'daki USAID merkezi önünde toplanan Demokrat Partili Senatör ve Temsilciler Meclisi Üyeleri, uluslararası kalkınma için ABD bütçesinden ayrılan yardımların kaldırılması kararının yasalara aykırı olduğu görüşünü savundu.

USAID'ın önünde basın açıklaması yapan Senatör ChrisVan Hollen, dış yardımları durdurma kararının, ABD yasalarının "açıkça ihlali" olduğunu söyledi.

Hollen, "Bu rezaleti durdurmak için Senato ve Temsilciler Meclisi'nde elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Amerikalı iş insanı ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başında olan Elon Musk'ı eleştiren Hollen, USAID'in kapatılamayacağına ve yargının bunu engelleyeceğine inandığını aktardı.

Demokratlardan İlhan Omar da "Trump'ın diktatör olmak istediğinden ilk günden beri bahsediyorduk ve işte oraya geldik." ifadesini kullandı.

USAID yardımlarının durdurulmasının "çok üzücü" olduğunu belirten Omar, ABD Başkanı Trump ve ekip üyesi Musk'ın "Kongre'nin anayasal gücünü ortadan kaldırmaya çalıştıklarını" iddia etti.

Omar, ABD Kongresi'nin rolüne atıfta bulunarak, "Para kesesinin gücü bizde, paranın nereye tahsis edileceğine biz karar veriyoruz ve bu paranın ihtiyaç duyulan yere ulaşmasını sağlamak yürütmenin elinde." diye konuştu.

"Elon Musk, USAID'i sen yaratmadın"

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin de dış yardımların kesilmesine tepkisini, "Elon Musk, USAID'i sen yaratmadın." sözleriyle dile getirdi.

Raskin, USAID'i yok etmeye çalışanların karşılarında duracaklarını vurgulayarak, "Elon Musk adında dördüncü bir hükümet kolumuz yok." dedi.

Raskin'in kendine yönelik sözlerine sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yazılı cevap veren Musk, "USAID binasının dışında protesto yapan yozlaşmış politikacılar, USAID'den para alan kişiler. Bu yüzden oradalar, sizin çalınan vergi dolarlarınızı istiyorlar!" ifadelerini kullandı.