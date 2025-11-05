  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelindeki son yerel seçimlerde Demokrat Partinin elde ettiği zaferlerin ardından, Cumhuriyetçilerin seçimleri, kendisinin aday olmaması ve federal hükümetin kapanması nedeniyle kaybettiğini savundu.

Demokratların yerel seçim zaferine Trump'tan ilk yorum: İki nedeni var, Trump oy pusulasında yoktu ve hükümet kapalıydı
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anketlere göre, bu gece Cumhuriyetçilerin seçimleri kaybetmesinin iki nedeni var, Trump oy pusulasında yoktu ve hükümet kapalıydı." ifadesini kullandı.

Demokratlar, New York Belediye Başkanlığı, New Jersey ve Virginia eyaletlerinde yapılan valilik seçimleri ile California eyaletindeki referandum olmak üzere dört büyük yarışta zafer elde etti.

Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill New Jersey Valisi, Abigail Spanberger de Virginia'nın ilk kadın valisi oldu.

New York'un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani de resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.

