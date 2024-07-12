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Deneme uçuşu yapan uçak ormanlık alana düştü! 3 kişi yaşamını yitirdi

Rusya'da, Moskova yakınlarında bir yolcu uçağı deneme uçuşu sırasında düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Deneme uçuşu yapan uçak ormanlık alana düştü! 3 kişi yaşamını yitirdi
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Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında 'Sukhoi Superjet 100' model yolcu uçağının düştüğü bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yolcu uçağının Moskova bölgesinde deneme uçuşu yaparken düştüğü belirtildi.

Uçak ormanlık alana düştü

Kazada ilk belirlemelere göre mürettebatı oluşturan 3 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada, yolcu taşımayan uçağın ormanlık alana düştüğü bilgisi paylaşıldı.

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