Deneme uçuşu yapan uçak ormanlık alana düştü! 3 kişi yaşamını yitirdi
Rusya'da, Moskova yakınlarında bir yolcu uçağı deneme uçuşu sırasında düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
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Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında 'Sukhoi Superjet 100' model yolcu uçağının düştüğü bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yolcu uçağının Moskova bölgesinde deneme uçuşu yaparken düştüğü belirtildi.
Uçak ormanlık alana düştü
Kazada ilk belirlemelere göre mürettebatı oluşturan 3 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada, yolcu taşımayan uçağın ormanlık alana düştüğü bilgisi paylaşıldı.