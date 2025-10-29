Deney maymunlarını taşıyan kamyon kaza yaptı: Maymunlar kaçtı, virüs paniği başladı

ABD’nin Mississippi eyaletinde, laboratuvar araştırmalarında kullanılan rhesus maymunlarını taşıyan bir kamyon kaza yaptı. Kazada bazı maymunlar kaçarken, olay bölgesinde paniğe neden oldu.

Jasper County Şerif Departmanı’nın verdiği bilgilere göre kaza, dün öğleden sonra Interstate 59 otoyolunda meydana geldi. Şerif Departmanının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada maymunların "yaklaşık 18 kilo ağırlığında, insanlara karşı saldırgan ve koruyucu ekipman olmadan temas edilmemesi gereken hayvanlar" olduğu aktarıldı.

"Primatlar başka bir kuruluşa aittir ve bulaşıcı değildir"

Tulane Üniversitesi'nde gelen maymunların, hepatit C ve Covid-19 dahil bazı virüsler taşıdığı ve bu nedenle insan sağlığı açısından risk oluşturabilecekleri belirtildi.

Ancak Tulane Üniversitesi’nden yapılan açıklama, yerel polisin paylaştığı bilgilerle çelişti. Üniversite sözcüsü Andrew Yawn, WTVA kanalına yaptığı açıklamada "Tulane Ulusal Biyomedikal Araştırma Merkezi’ndeki primatlar, bilimsel keşifleri ilerletmek amacıyla diğer araştırma kurumlarına gönderilmektedir. Bu olayda bahsi geçen primatlar başka bir kuruluşa aittir ve bulaşıcı değildir" diye belirtildi.

Üniversite yerel yetkililerle işbirliği içinde olduklarını ve hayvan bakımı uzmanlarından oluşan bir ekibin bölgeye gönderileceğini de açıkladı.

Tüm maymunların "imha edildiği" bildirdi

Dün akşam saatlerinde yapılan bir diğer açıklamada polisler, bir maymun hariç diğer tüm maymunların "imha edildiğini" bildirdi. Kayıp maymun için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yetkililer bölge halkından hayvanı görürlerse yaklaşmamalarını ve hemen 911'i aramalarını istedi.