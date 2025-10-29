  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Deney maymunlarını taşıyan kamyon kaza yaptı: Maymunlar kaçtı, virüs paniği başladı
Takip Et

Deney maymunlarını taşıyan kamyon kaza yaptı: Maymunlar kaçtı, virüs paniği başladı

ABD'de deney maymunlarını taşıyan bir kamyonun kaza yapması sonucu laboratuvar araştırmalarında kullanılan bir grup maymun kaçtı. Kaçan hayvanların hepatit C ve Covid-19 taşıdığı iddiası paniğe yol açtı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Deney maymunlarını taşıyan kamyon kaza yaptı: Maymunlar kaçtı, virüs paniği başladı
Takip Et

ABD’nin Mississippi eyaletinde, laboratuvar araştırmalarında kullanılan rhesus maymunlarını taşıyan bir kamyon kaza yaptı. Kazada bazı maymunlar kaçarken, olay bölgesinde paniğe neden oldu.

Jasper County Şerif Departmanı’nın verdiği bilgilere göre kaza, dün öğleden sonra Interstate 59 otoyolunda meydana geldi. Şerif Departmanının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada maymunların "yaklaşık 18 kilo ağırlığında, insanlara karşı saldırgan ve koruyucu ekipman olmadan temas edilmemesi gereken hayvanlar" olduğu aktarıldı.

Deney maymunlarını taşıyan kamyon kaza yaptı: Maymunlar kaçtı, virüs paniği başladı - Resim : 1

"Primatlar başka bir kuruluşa aittir ve bulaşıcı değildir"

Tulane Üniversitesi'nde gelen maymunların, hepatit C ve Covid-19 dahil bazı virüsler taşıdığı ve bu nedenle insan sağlığı açısından risk oluşturabilecekleri belirtildi.

Ancak Tulane Üniversitesi’nden yapılan açıklama, yerel polisin paylaştığı bilgilerle çelişti. Üniversite sözcüsü Andrew Yawn, WTVA kanalına yaptığı açıklamada "Tulane Ulusal Biyomedikal Araştırma Merkezi’ndeki primatlar, bilimsel keşifleri ilerletmek amacıyla diğer araştırma kurumlarına gönderilmektedir. Bu olayda bahsi geçen primatlar başka bir kuruluşa aittir ve bulaşıcı değildir" diye belirtildi.

Üniversite yerel yetkililerle işbirliği içinde olduklarını ve hayvan bakımı uzmanlarından oluşan bir ekibin bölgeye gönderileceğini de açıkladı.

Tüm maymunların "imha edildiği" bildirdi

Dün akşam saatlerinde yapılan bir diğer açıklamada polisler, bir maymun hariç diğer tüm maymunların "imha edildiğini" bildirdi. Kayıp maymun için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yetkililer bölge halkından hayvanı görürlerse yaklaşmamalarını ve hemen 911'i aramalarını istedi.

İstanbul Boğazı'nda tekneyle kano çarpıştı: 4 kişi denize düştüİstanbul Boğazı'nda tekneyle kano çarpıştı: 4 kişi denize düştüGündem

 

UNICEF: Gazze'de ateşkese rağmen aç uyuyan binlerce çocuk varUNICEF: Gazze'de ateşkese rağmen aç uyuyan binlerce çocuk varDünya

 

Dünya
NYT’de deprem: Filistin karşıtı önyargı iddiasıyla 300 yazar çekildi
NYT’de deprem: Filistin karşıtı önyargı iddiasıyla 300 yazar çekildi
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan 29 Ekim mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan 29 Ekim mesajı
UNICEF: Gazze'de ateşkese rağmen aç uyuyan binlerce çocuk var
UNICEF: Gazze'de ateşkese rağmen aç uyuyan binlerce çocuk var
Vietnam'da sel ve heyelanlar nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi
Vietnam'da sel ve heyelanlar nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi
Çekya, Gazze ve Lübnan saldırılarında görev yapan İsrailli askeri sınır dışı etti
Çekya, Gazze ve Lübnan saldırılarında görev yapan İsrailli askeri sınır dışı etti
Hollanda’da halk, genel seçim için sandık başında
Hollanda’da halk, genel seçim için sandık başında