Deneyin sonu ölümle bitti: Fitness koçu fazla kaloriden hayatını kaybetti

Rusya’da yaşayan fitness koçu Dmitry Nuyanzin, hangi koşullarda olursa olsun kilo vermenin mümkün olduğunu kanıtlamak amacıyla kısa sürede çok miktarda kilo almayı planladı. Ancak deneyin sonu kötü bitti. Fitness koçu Dmitry Nuyanzin yaşamını yitirdi.

Daily Mail’in haberine göre Dmitry Nuyanzin, haftalar boyunca günde 10 bin kaloriye kadar tüketti. Kendi hazırladığı program kapsamında kahvaltıda hamur işleri ve kek, öğle yemeğinde yaklaşık 1 kilo mayonezli mantı, akşam yemeğinde burger ve iki pizza yiyor; öğün aralarında ise cips tüketiyordu.

Dmitry Nuyanzin, 18 Kasım’da Instagram’da kilosunun 105’e ulaştığını duyurdu; bir ayda 13 kilo almıştı. Videoda yorgun ve huzursuz görünüyordu ancak durumun ölümcül olabileceği akla gelmedi.

Nuyanzin'in ölümünden bir gün önce antrenmanlarını iptal ettiği, yakın çevresine kendini kötü hissettiğini ve doktora gitmeyi planladığını söylediği öğrenildi. Nuyanzin uykusunda hayatını kaybetti. Yerel kaynaklara göre Nuyanzin, kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Uzmanlar uyarıyor: Kalp olağandışı yük altında çalışmak zorunda kalır

Sağlık uzmanları deneyin tehlikesine dikkat çekiyor. Bangalore’daki SPARSH Hastanesi Klinik Beslenme Direktörü Vani Krishna, NDTV’ye yaptığı açıklamada “Kan şekeri çok hızlı yükselir, kolesterol fırlar, tansiyon artar ve kalp olağandışı yük altında çalışmak zorunda kalır” dedi. Bu ani değişimlerin çarpıntı, mide-bağırsak sorunları, susuzluk ve ciddi insülin dalgalanmalarına yol açabileceğini ekledi.

Beslenme uzmanı Preety Tyagi ise günde 10 bin kalorilik fast food tüketiminin “son derece tehlikeli” olduğunu ve nadir de olsa ölümlere neden olabildiğini söyledi. Tyagi’ye göre sorun sadece kalori miktarı değil; aşırı yağ, tuz ve hacim yükü. Vücutta akut sodyum zehirlenmesi, kalp ritmi bozuklukları, boğulma riski, aspirasyon ve ani pankreatit görülebiliyor.

Takipçileri Nuyanzin’i “ışık saçan” ve “pozitif” biri olarak tanımlayıp çok sayıda veda mesajı paylaştı.

