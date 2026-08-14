Deniz anası istilası nükleer santrali yine durdurdu: Milyonlarca liralık önlem yetmedi

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Nature kaynaklı habere göre, reaktörleri soğutmak için kullanılan su pompalama istasyonlarını tıkayan yoğun deniz anası kütlesi nedeniyle Gravelines Nükleer Güç Santrali'nde tedbir amacıyla üretime ara verildi.

Aynı santralde 11 Ağustos 2025'te de benzer bir deniz anası istilası yaşanmış ve dört reaktör ünitesi devre dışı bırakılmıştı.

Santralin işletmecisi EDF'nin benzer olayların önüne geçmek için yüz binlerce Euro harcamasına rağmen, deniz anası istilasının 12 ay sonra yeniden yaşandığı bildirildi.

İklim değişikliği deniz anası istilasını tetikliyor: Nükleer santralde önlem alındı

Uzmanlar, yaşanan deniz anası istilasının iklim değişikliğinin önemli sonuçlarından biri olduğuna dikkat çekiyor. Artan deniz suyu sıcaklıklarının, deniz analarının besin kaynağı olan planktonların çoğalmasını desteklediği ve üreme döngülerini hızlandırdığı belirtiliyor.

Santralin işletmecisi EDF ise tesis çevresine balıkçı tekneleri konuşlandırarak deniz anası kütlelerini santralden uzaklaştırmaya çalıştığını açıkladı. Şirket, santralin önümüzdeki günlerde yeniden tam kapasiteyle çalışmasının beklendiğini bildirdi.

Doğa insan altyapısını zorluyor: Rakun, kuzgun ve ekmek parçası bile sistemleri aksattı

Haberde, deniz analarının nükleer santralde üretimi durdurmasının, doğanın insan altyapısını ve bilimsel tesisleri aksattığı tek örnek olmadığına dikkat çekildi.

ABD'nin Connecticut eyaletinde bir rakunun elektrik trafosuna girmesi sonucu binden fazla elektrik kesintisi yaşandığı ve 2 bin 500'den fazla abonenin elektriksiz kaldığı hatırlatıldı.

Benzer bir olay Washington'daki Yerçekimsel Dalga Gözlemevi'nde (LIGO) yaşandı. Buz tutan soğutma borularını gagalayan kuzgunların hassas ölçüm cihazlarında veri bozulmalarına yol açtığı belirtildi. CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda ise soğutma sistemlerine düşen bir ekmek parçasının elektrik kesintisine neden olduğu aktarıldı.

Uzmanlar, bu tür olayların insan faaliyetlerinin doğal yaşam alanları üzerindeki etkisinin ve doğayla kurulan dengesiz ilişkinin bir yansıması olduğuna dikkat çekiyor.