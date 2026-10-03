Deniz İpek Yolu genişliyor: Çin’in rotaları 100’den fazla ülkeye uzandı

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Çin’in “21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu’nu Ortaklaşa İnşa Etme Girişimi”nin ortaya konulmasının üzerinden 13 yıl geçti. Deniz İpek Yolu, Çin’in Güneydoğu Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlayan önemli girişimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Çin’in deniz hatları küresel ölçekte genişledi

Çin, yıl başından bu yana başta Latin Amerika ve Güneydoğu Asya olmak üzere farklı bölgelere doğrudan sefer düzenleyen yeni dış ticaret rotalarını hizmete açtı. Bu gelişmelerle birlikte Çin’in uluslararası konteyner taşımacılığı hatları dünya genelinde 100’den fazla ülke ve bölgeye ulaşmış oldu.

Güney Amerika’ya doğrudan haftalık sefer

Yeni hatlardan biri Çin’in güneydoğusundaki Fujian eyaleti ile Güney Amerika’nın doğu kıyısı arasında kuruldu. İlk doğrudan haftalık sefer kapsamında Brezilya’nın doğu kıyısındaki beş büyük limana ulaşım sağlanacak. Yeni güzergahın Arjantin ve Uruguay’daki limanlara da bağlantı sunduğu belirtildi.

Yeni rota şirketlere yeni pazar kapısı açacak

Fujian ile Güney Amerika arasındaki yeni deniz bağlantısının, Çinli dış ticaret şirketlerinin mevcut pazarlardaki konumlarını güçlendirmesine katkı sağlaması bekleniyor. Rotanın aynı zamanda Çinli şirketlerin Güney Amerika’daki yeni pazarlara ulaşmasını destekleyeceği ifade edildi.