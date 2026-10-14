Deniz tatilinin yıldızları belli oldu: İşte dünyanın en iyileri

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2026 Dünya Cruise Ödülleri'nin kazananları açıklandı ve büyük ödül Norwegian Cruise Line'a gitti.

Altıncı kez düzenlenen ödüllerin kazananları, 12 Ekim'de Jamaika'da düzenlenen görkemli bir gala töreninde duyuruldu.

Euronews'in haberine göre, Norwegian Cruise Line, MSC Cruises, Royal Caribbean International ve Silversea gibi adayları geride bırakarak 2026 için dünyanın en iyi kruvaziyer şirketi seçildi.

Dünyanın en iyi kruvaziyer destinasyonu Abu Dabi oldu

Bir sonraki seyahatinizde rotayı nereye çevireceğinize gelince, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi dünyanın en iyi kruvaziyer destinasyonu unvanını aldı.

Ancak bölgede süren kriz nedeniyle bazı kruvaziyer şirketlerinin 2026-2027 programlarını Körfez limanlarından kaçınacak şekilde gözden geçirdiğini belirtmekte fayda var; bazı kruvaziyer hatları güzergâhlarını şimdiden revize etti.

Lizbon, adaylar arasında yer alan tek Avrupa destinasyonuydu; listede ayrıca Yeni Zelanda'daki Auckland Adası, Jamaika, Meksika, Fas, Kanada'daki Prens Edward Adası, Seyşeller ve Vietnam bulunuyordu.

Keşif ve nehir yolculuklarında ödül kazanan şirketler

Gezilecek yerler listenizde Patagonya varsa, rotanızı dünya çapında yılın en iyi keşif kruvaziyer hattı seçilen Australis'e çevirmeniz tavsiye ediliyor.

Nehir kruvaziyeri mi düşünüyorsunuz? Hindistan, Vietnam, Kamboçya, Laos ve Myanmar dahil Asya'nın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Pandaw, dünyanın en iyi nehir kruvaziyer hattı seçildi.

Bu da oldukça isabetli, zira Vietnam aynı zamanda dünyanın en iyi nehir kruvaziyer destinasyonu ilan edildi.

Avrupa içinde ise DouroAzul en iyi nehir kruvaziyer hattı olurken Portekiz'in başkenti Lizbon en iyi nehir kruvaziyer destinasyonu seçildi.

Gastronomi, aile ve romantizm kategorilerinde öne çıkan gemiler

World Cruise Awards, yemek, aileler ve romantizm gibi kategorilerde bireysel kruvaziyer gemilerine de ödüller veriyor.

Gurmelere göre en iyi kruvaziyer gemisi, yedi farklı özel restoranı bulunan Sun Princess. Bunlar arasında Amerikan steakhouse'u Crown Grill, İtalyan mutfağı sunan Sabatini's Italian Trattoria, şirketin mutfak direktörü Rudi Sodamin'in imzasını taşıyan deniz ürünleri restoranı The Catch by Rudi, sekizinci kuşak İtalyan kasap Dario Cecchini'nin mekânı The Butcher's Block by Dario, şov niteliğindeki Umai Teppanyaki, suşi restoranı Makoto Ocean ve Umai Hot Pot yer alıyor.

Çocuklarınızla seyahat ediyorsanız, tahmin edileceği üzere aileler için en iyi seçenek Disney Wish oldu.

Güverte üzerinde Küçük Deniz Kızı ve Aladdin gibi klasiklere adanmış canlı gösteriler, sizi Karlar Ülkesi'nin Arendelle'ine ya da Marvel evrenine götüren temalı restoranlar, su kaydırakları, spor sahaları ve bir sinema salonu bekliyor. Yetişkinler de eğlenceden mahrum kalmıyor; kokteyl barları, publar, spa ve sonsuzluk havuzlu yalnızca yetişkinlere ayrılmış bir dinlenme alanı bulunuyor.

Celebrity Apex ise dünyanın en romantik kruvaziyer gemisi seçildi. Burada sadece yetişkinlere açık Solarium havuzunda dinlenebilir, iskele dışına taşan The Magic Carpet adlı asma platformda kokteyl eşliğinde canlı gösteri izleyebilir ya da The Casino'da birlikte oyun oynayabilirsiniz.

Eğlence kategorisinde Utopia of the Seas öne çıktı

Limandan limana yol alırken bile eğlencenin hiç bitmemesini istiyorsanız, tercihinizi Utopia of the Seas'ten yana kullanabilirsiniz.

Gemide beş yüzme havuzu, üç su kaydırağı, 21 restoran ve 23 bar (bir karaoke barı dahil), iki kumarhane ve ister komedi ister canlı müzik olsun pek çok farklı gösteri bulunuyor.