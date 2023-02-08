Pazartesi günü meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'nin milli gelirinin yaklaşık onda birini oluşturan bölgeleri etkileyerek; Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'daki havalimanları da dahil olmak üzere altyapıya ciddi hasar verdi.

Depremin ardından, 10 ilin altyapısı ciddi hasar gördü. Bölgede binlerce evin yanı sıra birkaç hastanenin de yıkıldığı ve birkaçının depremden dolayı ağır hasar gördüğü biliniyor. Ayrıca bölgede bazı yolların yıkıldığı da gelen bilgiler arasında.

“Bu her şeyden önce bir insanlık trajedisi”

Standard Chartered Bank'ta ekonomist olan Farooq Pasha, depremlerin ülke ekonomisi üzerindeki gerçek etkisini değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu söylüyor.

Oxford Economics'in kıdemli ekonomisti Maya Senussi depremin maliyetinin "Kesinlikle 1 milyar dolarlık tahminden daha yüksek olacağını" ifade etti ve “Bu her şeyden önce bir insanlık trajedisi… Türkiye 20 yılın en büyük yaşam maliyeti krizini yaşarken gerçekleşen bu deprem ekonomik sıkıntıyı artıracak" dedi.

Depremin ekonomi üzerine etkisine değinen Nasser Saidi & Associates'in Başkanı ve Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nin eski baş ekonomisti Nasser Saidi ise, Türkiye'nin depremden önce zaten ‘ciddi bir ekonomik krizle’ karşı karşıya olduğunu belirtti. Bununla beraber Saidi, depremin yalnızca ekonomik sıkıntıları artıracağını söyledi.

Deprem küresel petrol arzını tehdit ediyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türkiye aracılığıyla Kerkük-Ceyhan boru hattından gönderilen petrol ihracatını da askıya almıştı, bir problem olmadığının anlaşılmasının ardından ise hatta petrol akışına tekrar izin verilmişti.

Sevkiyatın durdurulduğu Kerkük-Ceyhan boru hattı, Kuzey Irak ve Azerbaycan'dan gelen petrolün satışı için hayati bir merkez olurken; hat ocak ayında günde 1 milyon varilden fazla, yani küresel petrol arzının yüzde 1'ini ihraç etti. Tüccarlar, konuyla ilgili daha fazla netlik beklerken, ihracat hattının kapatılması ve ardından bölgeye dair yaşanan belirsizlik küresel ham petrol fiyatlarını destekledi.

Avatrade Baş Analisti Naeem Aslam, "Türkiye'deki yıkıcı deprem durumu, yatırımcılar ve tüccarlar arasında önemli bir odak noktası. Çünkü petrol hattının yakınlarında yaşanan bu doğal afet, ham petrol arzını tehdit ediyor" dedi.