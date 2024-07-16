Ders sırasında okul binası çöktü, 22 öğrenci hayatını kaybetti

Busa Buji bölgesinde bulunan Saints Akademi Koleji binası, çoğunluğu 15 yaş ve altındaki öğrencilerin sabah derste olduğu esnada çöktü.

Polis sözcüsü Alfred Alabo, 154 öğrencinin mahsur kaldığını, 132 öğrencinin kurtarılarak çeşitli hastanelerde yaralı olarak tedavi altına alındığını söyledi.

22 öğrenci yaşamını yitirdi

Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı'na göre, olay yerine kurtarma ve sağlık görevlileri sevk edilirken, 22 öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Eyalet hükümeti, trajedinin okulun "zayıf yapısı ve nehir kıyısına yakın konumu" nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da son iki yılda benzer bina çökmeleri yaşanmıştı.