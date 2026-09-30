Dev banka grubu 26 şubesini birden kapatıyor

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İngiltere'nin önde gelen bankacılık gruplarından Lloyds Banking Group, ekim ayında 26 şubesini faaliyet dışı bırakacağını açıkladı. Kapanış takvimi 1 Ekim'de Rochdale'deki Lloyds şubesiyle başlayacak. Diğer şubeler ise ay boyunca aşamalı olarak kapatılacak. Karar, İngiltere, Galler ve Wight Adası'ndaki şubeleri kapsıyor.

23 Lloyds, 3 Halifax şubesi

Kapatılacak noktaların 23'ü Lloyds Bank'a, 3'ü ise grubun bünyesinde bulunan Halifax'a ait. Banka yönetimi, kararın arkasında müşterilerin bankacılık işlemlerinde dijital ve çevrimiçi kanalları daha fazla tercih etmesinin bulunduğunu belirtti.

Halifax için yeni dönem

Şube kapanışları, 173 yıllık geçmişe sahip Halifax açısından da önemli bir değişim anlamına geliyor. Halifax müşterilerinin hesaplarının 1 Kasım'a kadar Lloyds bünyesine aktarılması planlanıyor. Fiziki şubelerin kapanmasının ardından Halifax faaliyetlerini yalnızca internet bankacılığı üzerinden sürdürecek.

Müşterilere alternatif kanallar sunulacak

Lloyds Banking Group, müşterilerin bankacılık alışkanlıklarının değiştiğine dikkat çekerek şube kapatma kararını bu dönüşüm doğrultusunda aldı. Fiziksel olarak işlem yapmak isteyen müşteriler için ise alternatif hizmet kanallarının kullanılmaya devam edeceği belirtildi.

Kapanışlar 1 ekim'de başlıyor

26 şubenin tamamının aynı anda kapatılması yerine işlemler ekim ayı boyunca kademeli olarak gerçekleştirilecek. İlk kapanış 1 Ekim'de Rochdale'deki Lloyds şubesinde yapılacak. Ay sonuna kadar diğer şubelerin de faaliyetlerine son verilmesiyle birlikte grubun fiziksel şube ağı daha da küçülecek.