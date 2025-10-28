Dev banka, New York’un merkezinde 3 milyar dolarlık yeni merkezini açtı!

JPMorgan Chase, New York’un “Midtown Manhattan” bölgesinde inşa ettiği 3 milyar dolarlık yeni küresel genel merkez binasını resmen açtı.

Şehrin siluetine yeni bir gökdelen kazandıran proje hem Wall Street’in kalbinde hem de New York’un ekonomik geleceğine yönelik tartışmaların merkezinde yer alıyor.

“Tüm dünyayla yarışıyoruz”

Bankanın Küresel Gayrimenkul Başkanı David Arena, açılışta yaptığı konuşmada, şehrin tarihine vurgu yaparak, “250 yıl önce George Washington açılış konuşmasını Manhattan’da yaptı. O günden bugüne New York hep ayakta kaldı. İnişleri, çıkışları, iyi ve kötü belediye başkanları oldu ama hep hayatta kaldı. Biz de kalacağız” dedi.

Arena, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Bu bina bankanın gelecekteki tüm ofisler için bir model olacak” dedi.

“Bu rekabet meselesi” diyen Arena, “Sadece ABD içinde değil, tüm dünyayla yarışıyoruz. Bizim burada yarattığımızı herkes istiyor; biz de onu korumak ve paylaşmak zorundayız” dedi.

Bankanın işlem merkezi sosyal medyada da gündem olmuştu.

“Ofiste çalışma kültürünü yeniden inşa etme”

Projenin mimarı, Apple’ın Kaliforniya’daki genel merkezini ve Manhattan’daki Hearst Tower’ı da tasarlayan Norman Foster, projeyi “şimdiye kadarki en ileri düzey tasarımı” olarak tanımladı.

Yeni bina, JPMorgan’ın 10 binden fazla çalışanına ev sahipliği yapacak. CEO Jamie Dimon, projenin “kamu ve özel sektör iş birliğinin bir göstergesi” olduğunu söylerken, New York’un finansal üstünlüğünün artık baskı altında olduğuna da dikkat çekerek, “Bu bina tamamen iş birliği sayesinde hayata geçti. Devletler bunu durdurabilir ya da mümkün kılabilir. Birlikte çalışırsanız istihdam yaratır, insanları eğitir ve şehirle gurur duyarsınız” ifadelerini kullandı.

Altı yıl süren inşa süreci, CEO Jamie Dimon’un uzun süredir savunduğu “ofiste çalışma kültürünü yeniden inşa etme” vizyonunun bir sonucu olurken, Dimon, binanın tasarım sürecine bizzat dahil oldu. Dimon, son beş yılda dünya genelinde 125 bin JPMorgan çalışma alanını yeniden düzenledi, 75 bin ofis daha planlıyor.

Yeni genel merkez 7/24 açık

Bina; 19 restoran, çeşitli kahve zincirleri, şirket mağazası, spor salonu ve biyometrik geçiş sistemiyle donatıldı. Çalışanlar, yalnızca bu binaya özel bir uygulamayla kahvelerini doğrudan masalarına sipariş edebiliyor.

Binada İngiliz pub’ı tarzı Morgan’s, Michelin yıldızlı vegan restoran ve protein shake’lerini Airstream karavandan servis eden bir kafe gibi farklı konseptlerde restoranlar bulunuyor. Arena’ya göre bina, önceki JPMorgan mülklerine göre %50 daha fazla sosyalleşme alanına sahip.

New York’ta rekabete ayrı bir soluk getirdi

Açılış, kentte yapılacak kritik belediye başkanlığı seçiminden iki hafta önce gerçekleşti. Yarışın favorisi, kendini “demokratik sosyalist” olarak tanımlayan Zohran Mamdani, vergileri artırma, kiraları dondurma ve uygun fiyatlı konut projelerini genişletme sözü verdi. Dimon, bazı politikalarına eleştirel yaklaşsa da “her yönetimle çalışmaya hazır olduklarını” söyledi.

New York Eyalet Valisi Kathy Hochul ise ekonomiye güven mesajı vererek şunları söyledi:

“New York’a karşı bahis oynamayın. Ne şehrimize ne finans sektörümüze. Biz güçlü bir eyaletiz.”

Pandemi sonrası toparlanma döneminde JPMorgan, New York çalışanlarının neredeyse tamamını ofise dönmeye zorunlu tutuyor. Bu da ticari gayrimenkul talebini canlandırıyor.

CBRE verilerine göre, 2025’in ilk dokuz ayında Manhattan’da 23,2 milyon metrekarelik yeni ofis alanı kiralanırken, bu son 19 yılın en yüksek seviyesi oldu.

Tablo parlak değil

JPMorgan, New York’un en büyük özel işverenlerinden biri ve yerel ekonomiye yıllık 42 milyar dolar katkı sağlıyor. Ancak banka bugün artık Teksas’ta New York’tan daha fazla çalışan istihdam ediyor. Bu durum finans sektöründeki yön değişiminin açık bir göstergesi kabul ediliyor.

New York’ta genel tablo da çok parlak değil. New York finans sektöründe bu yıl 8 binden fazla istihdam kaybı yaşandı. Bu da vergi gelirlerinde düşüşe ve yatırımcılar arasında artan tedirginliğe neden oldu.