Dev bankanın ikinci büyük ortağı çekiliyor, gözler Türkiye bağlantısında

Küresel finans krizi döneminde devlet desteğiyle bankalarda hisse sahibi olan Belçika, portföyünü küçültme ve varlıklarını elden çıkarma operasyonlarını hızlandırdı. Hükümet kanadından gelen baskılar doğrultusunda, piyasa değeri 95 milyar euroyu bulan Fransız bankacılık devi BNP Paribas'daki yüzde 5,7'lik payın satılması gündemin ilk sırasına yerleşti. Mevcut piyasa değerine göre söz konusu hisse paketinin yaklaşık 5,4 milyar euro (6,1 milyar dolar) büyüklüğe sahip olduğu belirtiliyor.

Özelleştirme takvimi ve siyasi pazarlıklar

Belçika koalisyon hükümetinin öncelikli hedefleri arasında yer alan Belfius Bank'taki yüzde 20'lik hisse satışı için bağlayıcı teklif aşamasına geçilirken, sırada BNP Paribas paketinin olduğu ifade ediliyor. Maliye Bakanı'nın "Bir bankaya sahip olmak hükümetin temel görevi değildir" açıklaması stratejik değişim sinyali verirken, 2029 yılına kadar hedeflenen bütçe tasarrufları çerçevesinde bu dev özelleştirmenin piyasalarda nasıl bir yankı uyandıracağı yakından takip ediliyor.

Türkiye'deki yapılanmayla doğrudan bağı var

Türkiye'deki Yapılanmayla Doğrudan Bağı VarSöz konusu küresel hamlenin Türkiye ekonomisi açısından da kritik bir yansıması bulunuyor. Dünyaca ünlü Fransız bankacılık grubu BNP Paribas, Türkiye pazarında Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile stratejik ortaklık yürütüyor. 2005 yılında başlayan ve 2011'de Fortis Bank Türkiye birleşmesiyle gücünü artıran TEB, operasyonlarını küresel BNP Paribas ağı ile ortaklaşa sürdürüyor. Belçika devletinin hisse devri kararının uluslararası finans çevrelerindeki dengeleri nasıl şekillendireceği ekonomi otoriteleri tarafından izleniyor.