Dev barajda kapaklar açıldı: Milyonlarca ton su nehre akacak

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Brezilya-Paraguay sınırında bulunan Itaipú Hidroelektrik Santrali'nde, baraj gölüne ulaşan su miktarındaki artış nedeniyle dolusavaklardan biri devreye alındı. Biriken fazla suyun Paraná Nehri'ne aktarılması için başlatılan işlemin, mevcut şartların devam etmesi halinde yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor.

Yağışlar su girişini artırdı

Tahliye kararında Paraná havzasında etkili olan yağışlar belirleyici oldu. Barajı besleyen akarsulardaki debinin yükselmesiyle rezervuarın seviyesinin kontrol altında tutulması gerekti. Yetkililer, bölgede etkisini göstermeye başlayan El Niño'nun daha nemli hava koşullarında rol oynadığını da belirtiyor.

Tahliye miktarı artırıldı

Itaipú'da su boşaltımı 13 Eylül'de saniyede 1.735 metreküp seviyesinde başladı. Bu miktar 15 Eylül'de yaklaşık 2.800 metreküpe yükseltildi. Tesiste üç ayrı dolusavak kanalı bulunuyor. Hangi kanalların kullanılacağı ve tahliye miktarı, baraja gelen suyun seviyesine göre belirleniyor.

Barajın depolama kapasitesi sınırlı

Itaipú, büyük miktarda suyu uzun süre depolamak üzere tasarlanmış geleneksel rezervuarlı barajlardan farklı bir çalışma sistemine sahip. Bu nedenle baraja ulaşan su miktarı, elektrik üretiminde kullanılabilecek ve rezervuarda tutulabilecek seviyenin üzerine çıktığında fazla suyun dolusavaklar aracılığıyla nehre aktarılması gerekiyor.

Paraná Nehri'nde seviyeler takip ediliyor

Barajdan bırakılan su doğrudan Paraná Nehri'ne ulaştığı için nehrin aşağı kesimlerindeki su seviyeleri de yakından izleniyor. Paraguay, Brezilya ve Arjantin'deki kıyı bölgelerinde düzenli ölçümler gerçekleştiriliyor. Dostluk Köprüsü çevresinde 13 Eylül öncesinde yapılan ölçümde nehir seviyesi 106,82 metre olarak kaydedilmiş ve "taşkına yakın" seviyede değerlendirilmişti. O tarihte evlerde veya altyapıda herhangi bir hasar bildirilmemişti.

Elektrik üretimi devam ediyor

Yetkililer, barajdaki su tahliyesini kontrollü şekilde sürdürerek nehir kıyısındaki yerleşimlerde taşkın riskini artırmamaya çalışıyor. Arjantin Ulusal Su Enstitüsü uzmanları ise yalnızca Itaipú'daki kapakların açılmasının tek başına sel tehlikesi anlamına gelmediğini, riskin havzanın genelindeki yağış ve nehir akışına bağlı olduğunu belirtiyor.

Itaipú'da tahliye sürecine rağmen elektrik üretimi devam ediyor. Baraja gelen su miktarı normale dönene kadar su boşaltımı ve Paraná Nehri'ndeki seviyelerin takibi sürdürülecek.