Dev dalgalanma kapıda mı? ABD piyasalarında 7 trilyon dolarlık opsiyon sona eriyor

ABD borsalarında tarihi bir gün yaşanıyor; Citadel Securities verilerine göre toplam nominal değeri yaklaşık 7 trilyon dolara ulaşan opsiyon kontratının vadesi bugün doluyor. Toplam piyasanın yaklaşık yüzde 25'ine denk gelen ve finansal kayıtlardaki en büyük ikinci opsiyon vade sonu olarak öne çıkan bu gelişme, Wall Street'te işlem hacimlerini ve fiyat hareketliliğini zirveye taşıdı.

"Üçlü cadı günü" ile piyasalarda devasa hacim

Finans piyasalarında "üçlü cadı günü" olarak adlandırılan bu süreçte; aylık S&P 500 Endeksi opsiyonları, endeks vadeli işlem opsiyonları ve tekil hisse senedi opsiyonlarının vadesi aynı anda doluyor. Citadel Securities verileri, gerçekleşen bu çeyreklik vade sonunun piyasanın yaklaşık dörtte birini (%25) temsil ettiğini ve kayıtlara geçen en büyük ikinci opsiyon sona eriş olayı olduğunu gösteriyor.

Piyasalar temel makro akışlara daha açık hale gelecek

Scott Rubner liderliğindeki Citadel Securities piyasa istihbarat ekibi, devasa opsiyon pozisyonlarının kapanmasının ardından piyasa yapıcıların korunma (hedge) işlemlerini tamamlayacağını belirtti. Uzmanlar, bu tampon mekanizmasının ortadan kalkmasıyla birlikte Wall Street'in vade sonu sonrasında temel makroekonomik haberlere ve piyasa akışlarına karşı çok daha duyarlı ve hassas hale gelebileceği değerlendirmesinde bulundu.