Dev demiryolu anlaşmasında imzalar atılabilir

Axios, ABD, Hindistan ve Körfez ülkelerinin Yeni Delhi’de düzenlenen G20 zirvesinde demiryolları ve liman bağlantılarını içeren ortak bir altyapı anlaşması açıklamayı planladığını haberleştirdi. Haberde yer alan bilgilere göre Washington bu anlaşma ile Kuşak ve Yol projesinin kilit taşlarından olan Orta Doğu bölgesindeki Çin etkisini dengelemeyi amaçlıyor.

Axios’un anonim kaynaklara dayandırdığı habere göre Körfez ve Arap ülkelerini bir demiryolu ağı üzerinden birbirine, deniz yolu üzerinden de Hindistan’a bağlamayı amaçlayan planın cumartesi günü açıklanması bekleniyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da G20 zirvesi başlamadan önce gazetecilere, "Hindistan'dan Orta Doğu üzerinden Avrupa'ya bağlantının son derece önemli olduğuna ve ilgili tüm ülkelere stratejik faydaların yanı sıra önemli sayıda ekonomik fayda sağlayacağına inanıyoruz" açıklamasını yapmıştı.