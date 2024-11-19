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Dev Fin balinası kıyıya vurdu: O anlar anbean kaydedildi

ABD'nin Alaska eyaletinde yer alan Cook Inlet sahilinde, nesli tükenmekte olan 15 metrelik dev bir Fin balinası karaya vurdu. Bu beklenmedik olay, hem bölge halkını hem de bilim insanlarını büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Balinanın karaya vurduğu anlar, anbean kaydedildi.

Haber Merkezi
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Dev Fin balinası kıyıya vurdu: O anlar anbean kaydedildi
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Bugün ABD'nin Alaska eyaletinde yerel halkı hayrete düşüren bir olay yaşandı.

ABD'nin Anchorage kentindeki Cook Inlet sahilinde dev bir Fin balinasının karaya oturması yerel halk ve turistler tarafından büyük ilgi topladı. Nesli tükenmekte olan balinanın 15 metre uzunluğunda olduğu bildirildi.

Yetkililer güvenlik uyarısında bulundu

Mavi balinadan sonra dünyanın en büyük ikinci balinası olarak bilinen Fin balinası, deniz ekosisteminde önemli bir role sahip olduğu için Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) biyologları balinanı ölümünün bölgesel ekosistem üzerindeki etkilerini araştırmaya başladı. Yetkililer olayla ilgili güvenlik uyarısında bulundu.

 

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