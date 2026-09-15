BlackRock gelişen piyasalarda gaza bastı

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Küresel sermaye piyasalarının en büyük oyuncusu konumundaki BlackRock, gelişen piyasa (EM) hisse senetlerine yönelik tavsiyesini ve yatırım ağırlığını artırma kararı aldı. Şirket tarafından yayımlanan son yatırım raporunda, gelişmekte olan ülke piyasalarının sunduğu getiri potansiyelinin risk iştahını desteklediği ve stratejik olarak pozisyonların büyütüldüğü belirtildi.

Gelişen piyasalar neden öne çıkıyor?

Varlık yönetim devinin analizinde; gelişen piyasa hisse senetlerinin gelişmiş ülke borsalarına kıyasla daha cazip çarpanlarla işlem gördüğüne dikkat çekildi. Çin başta olmak üzere yükselen ekonomilerdeki teşvik adımları, küresel merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne girmesi ve zayıflayan dolar temasının gelişmekte olan ülke varlıklarına sermaye akışını hızlandırdığı vurgulandı.

Küresel yatırımcılar için iyimser beklentiler

BlackRock stratejistleri, gelişen piyasa hisse senetlerindeki bu ağırlık artışının orta ve uzun vadede portföy getirilerini olumlu etkileyeceğini öngörüyor. Şirket, sermaye girişlerinin devam etmesiyle birlikte gelişmekte olan ülke borsa endekslerinde yukarı yönlü ivmenin korunacağını değerlendiriyor.