Dev fonlarda jeopolitik alarm: Fona değil nakde yatırıyorlar

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Küresel siyasette ve ticaret dengelerinde artan gerilim hatları, dev finans kuruluşlarının ve fon yöneticilerinin temkinli hareket etmesine yol açıyor. Piyasadaki çalkantılardan en az düzeyde etkilenmek isteyen kurumsal yatırımcılar, portföylerindeki nakit oranını belirgin şekilde artırıyor.

Artan risk algısı likiditeye yönlendiriyor

Son dönemde tırmanan jeopolitik çatışmalar ve belirsizlikler, varlık fiyatlarında ani dalgalanma riskini yükseltiyor. Muhtemel bir piyasa düzeltmesine karşı koruma kalkanı oluşturmak isteyen kurumsal yapılar, sermayeyi korumak adına likit kalmayı en güvenli liman olarak değerlendiriyor.

Yatırım stratejilerinde zorunlu makas değişimi

Uzmanlar, dev fonların nakit stoklamasını yalnızca korunma amacı olarak görmüyor. Yüksek nakit oranının, olası sert piyasa düşüşlerinde ortaya çıkabilecek cazip alım fırsatlarını değerlendirme esnekliği sağladığı vurgulanıyor. Ancak bu strateji, sermayenin enflasyon karşısında değer kaybetme riskini de beraberinde getiriyor.

Küresel piyasalarda temkinli bekleyiş sürüyor

Jeopolitik krizlerin çözüme kavuşmaması ve küresel ekonomik görünümdeki soru işaretlerinin devam etmesi, kurumsal yatırımcıların bir süre daha nakitte kalma eğilimini sürdüreceğine işaret ediyor. Piyasalar, fon akışlarının ne zaman yeniden hisse senedi ve tahvil gibi geleneksel yatırım araçlarına döneceğini yakından takip ediyor.