Dev gaz tankerinde gizemli arıza: Siber müdahale şüphesi ekipleri harekete geçirdi

ABD'den Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan dev bir tanker, bu ayın başında Akdeniz seyrini sürdürürken beklenmedik bir sistem arızası yaşadı. Gemide meydana gelen aksaklığın ardından mürettebat durumu olası bir siber müdahale şüphesiyle yetkili makamlara bildirdi. Küresel enerji sevkiyatının en kritik hatlarından birinde yaşanan bu gelişme, denizcilik ve enerji sektöründe güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Arama incelemelerinde operasyonel hasar tespit edilmedi

Yaşanan olayın ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri ve ilgili güvenlik birimleri gemide kapsamlı incelemelerde bulundu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada; sistem arızasına rağmen herhangi bir yaralanma, can kaybı veya çevresel zarar meydana gelmediği aktarıldı. Geminin operasyonel dengesini tehdit edecek kalıcı bir hasarın oluşmadığı ve rotanın emniyetle sürdürüldüğü kaydedildi.

Küresel enerji rotasında güvenlik alarmı

Olayın kesin nedeni ve şüpheli sistem arızasının kaynağına ilişkin incelemeler devam ederken, gemiyi işleten şirketin ve karadaki teknik ekiplerin soruşturma makamlarıyla tam bir iş birliği içinde hareket ettiği bildirildi. Enerji nakil hatlarını ve kritik deniz altyapılarını hedef alan olası siber tehditler, uluslararası basında ve uzmanlar arasında yakından takip ediliyor.