Dev kozmetik şirketinden SHEIN'e 2,6 milyon euroluk dava

Japon kozmetik grubu Shiseido'nun markalarını dağıtan ve aynı zamanda Issey Miyake, Narciso Rodriguez ile Zadig & Voltaire gibi markaların münhasır lisanslarına sahip Beauté Prestige Internationale (BPI) şirketi, Shein'e karşı hukuk savaşı başlattı. Marsilya Ekonomik Faaliyetler Mahkemesi'nde görülen davada BPI, Shein'in platformunda yetkili distribütör ağına dahil olmadan kozmetik ürünlerinin satıldığını belirtti.

Fransız şirket, Shein'in benimsediği ticaret modelinin kabul edilemez olduğunu savunarak imaj zararı için 2,1 milyon eurodan fazla, ticari kayıplar için ise 500 bin euro olmak üzere toplamda 2,6 milyon euronun üzerinde tazminat talep etti. BPI avukatı François Ponthieu, rakip platformun yatırımlardan ve marka imajından haksız yere yararlandığını ifade etti. Shein cephesi ise kendilerini yalnızca bir "barındırma hizmeti sağlayıcısı" olarak tanımlayarak suçlamaları reddetti ve davanın düşürülmesini istedi. Mahkeme kararını 26 Ocak tarihine erteledi.