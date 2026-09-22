Dev markadan 1 milyar dolarlık dev hamle

İsviçreli spor giyim markası On Holding, yönetim kurulunun A Sınıfı adi hisseleri kapsayan devasa bir geri alım planını kabul ettiğini bildirdi. Şirketin güçlü bilançosuna ve nakit oluşturan ticari yapısına dayandırılan sermaye dağıtım stratejisi kapsamında, 2029 yılının son gününe kadar 1 milyar dolara kadar pay geri alımı gerçekleştirilecek. Eylül 2026 itibarıyla resmiyet kazanan süreç, yatırımcılara sermaye dönüşü sağlamayı amaçlıyor.

Uzun vadeli finansal hedefler açıklandı

Geri alım programının yanında On Holding, 2029 yılına ilişkin finansal beklentilerini de kamuoyuyla paylaştı. Sabit kur esasına göre çift haneli yüksek satış büyümesi hedefleyen şirket, toplam gelirini en az 5,6 milyar İsviçre frangı seviyesine çıkarmayı planlıyor. Aynı dönemde brüt kâr marjının en az yüzde 65, düzeltilmiş FAVÖK marjının ise en az yüzde 22 olması öngörülüyor. Bu değerlerin, 2026 ile 2029 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 20’yi aşan bir FAVÖK artışı getirmesi bekleniyor.

2026 yılı beklentileri korundu

Şirket yönetimi, 2026 yılına yönelik hedeflerinde bir değişikliğe gitmedi. Sabit kur bazında net satış büyümesinin yüzde 20’li seviyelerin alt bandında gerçekleşmesi beklenirken, brüt kâr marjı hedefi en az yüzde 65, düzeltilmiş FAVÖK marjı tahmini ise yüzde 19,5 ile yüzde 20,0 arasında sabit tutuldu. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 17 civarında bir satış artışı öngören dev marka, ayrıca gümrük tarifesi iadelerinden gelecek 65 milyon dolara kadar olan tutarın üçüncü çeyrek brüt kârına olumlu yansıyacağını aktardı.

Yeni sektörler ve yönetimde üst düzey atama

Büyüme stratejisini mevcut koşu, spor ayakkabı ve giyim kategorilerinin üzerine kuran marka; futbol ve golf branşlarına da adım atmayı hedefliyor. Öte yandan şirket, 2024’ten bu yana yönetim kurulu ve denetim komitesinde yer alan Laura Miele’yi baş bağımsız direktörlük görevine getirdi. 21 Eylül tarihi itibarıyla yeni görevine başlayan Miele, aynı zamanda Electronic Arts şirketinde kurumsal gelişme başkanı olarak kariyerini sürdürüyor.