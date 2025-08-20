Dev markette satılıyor: Radyoaktif madde içeriyor, sakın tüketmeyin!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, radyoaktif kirlenme endişesiyle halka Walmart'da satılan bir karides markasını yememeleri konusunda uyarıda bulundu.

FDA yaptığı açıklamada yetkililerin ABD'ye girmeyen bir sevkiyatta radyoaktif Sezyum-137 tespit etmesinin ardından kurumun Walmart'a Endonezya'dan temin edilen üç parti çiğ dondurulmuş karidesi piyasadan çekmesini emrettiğini belirtti.

FDA, düşük dozlara tekrar tekrar maruz kalınması durumunda bu izotopun kanser riskini artırabileceğini, ancak tespit edilen seviyelerin akut risk oluşturacak kadar yüksek olmadığını belirtti.

FDA, Great Value markalı karidesin Endonezyalı bir firma olan PT Bahari Makmur Sejati'den tedarik edildiğini açıkladı. Ürünler, Florida, Teksas ve Pensilvanya da dahil olmak üzere 13 eyaletteki Walmart mağazalarında satılıyor.

Ne Walmart ne de Bahari Makmur Sejati, konuyla ilgili açıklama yapmadı.