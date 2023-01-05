Dev orkinos 273 bin dolara satıldı

Japonya'da mezata çıkartılan 212 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos 36 milyon yene (yaklaşık 273 bin dolar) alıcı buldu.

Dünyanın en büyük taze balık, sebze ve meyve halleri arasında gösterilen başkent Tokyo sahilindeki Toyosu Pazarında yeni yıl mezatı düzenlendi.

Yerel saatle 05.00 sularında başlayan mezatta, Aomori eyaletinin Oma bölgesinden bir balıkçının yakaladığı 212 kilogramlık taze ve donmuş mavi yüzgeçli orkinos 36 milyon yene satıldı.

Orkinos, Toyosu'da faal hizmet veren orta ölçekli taze balık toptancısı "Yamayuki" tarafından satın alındı.

Söz konusu satış 1999 sonrası kayda geçen mezatlar arasında 6. sıraya yerleşti.

Geçen yıl 211 kilogramlık balık 145 bin dolar, 2021'de 208 kilogramlık balık 202 bin dolar, 2020'de 276 kilogram balık 1,87 milyon dolara, 2019'da ise 278 kilogramlık balık 3,2 milyon dolara satılmıştı.

Mezat satış fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, Kovid-19'un, taze ürün piyasalarına yönelik ekonomik etkilerinin zayıfladığının göstergesi olarak nitelendirildi.