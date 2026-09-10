Dev ortaklıkta yolun sonu mu? Dow, 20 milyar dolarlık Suudi devinden çekilmeyi tartışıyor

ABD'li kimya üreticisi Dow Inc., Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco ortaklığında yürütülen dev projedeki geleceğini yeniden şekillendiriyor. Şirket, Sadara Chemical Co. adını taşıyan 20 milyar dolarlık kimyasallar ortaklığından çıkma planlarını masaya yatırdı. Geçen yıl itibarıyla Sadara'da yüzde 35 hisseye sahip olan Dow’un yanı sıra, tesisin kalan büyük payını Saudi Aramco elinde bulunduruyor.

Olası bir satış senaryosunda Aramco’nun Dow’un hisselerini satın alarak ortaklıktaki payını artırabileceği ifade edilirken, stratejik veya finansal diğer yatırımcıların da bu hisseler için teklif verebileceği belirtiliyor. Ancak anlaşmaya ilişkin nihai kararın henüz alınmadığı ve Dow’un işlemi gerçekleştirmeme yönünde de karar verebileceği bildirildi. Karar sürecine dair gelişmelerin ardından Dow hisseleri ABD piyasa öncesi işlemlerde yüzde 5,3'e varan bir yükseliş kaydetti.

Sektörel gerileme portföyün gözden geçirilmesine yol açtı

Dow'ın stratejik geri çekilme arayışının arkasında küresel kimya sektöründe yaşanan uzun süreli gerileme yatıyor. Sektör koşulları nedeniyle sermaye tahsisini ve portföyünü gözden geçiren şirket, daha yüksek getiri sağlayacağını öngördüğü iş kollarına odaklanmayı hedefliyor.

Düzenlemenin arkasındaki bir diğer önemli sebep ise finansal maruziyeti sınırlamak. Dow, mevcut durumda Sadara’nın borç yükümlülüklerine maruz kalıyor ve olası finansman açıklarındaki payını karşılamak adına 500 milyon dolarlık döner kredi tesisine garanti sağlıyor. Nitekim Sadara, 2025’in dördüncü çeyreğinde bu kredi tesisinden 80 milyon dolar tutarında çekim yaptı. Ortaklıktan olası bir çıkış, Dow’un girişimin gelecekteki finansman gereksinimlerinden doğan risklerini azaltmayı amaçlıyor.

Sadara tesisinin kapasitesi ve Aramco’nun stratejisi

Sadara Chemical Co., 2011 yılında 20 milyar doları aşan dev bir yatırımla entegre bir kimyasallar kompleksi geliştirmek amacıyla hayata geçirildi. Dev tesiste 26 üretim birimi işletiliyor ve her yıl 3 milyon metrik tondan fazla kimyasal madde ile plastik imalatı gerçekleştiriliyor.

Ortaklığın geleceği ne olursa olsun, Sadara tesisi Suudi Arabistanlı enerji devi Aramco için kritik bir rol oynamaya devam ediyor. Girişim, Aramco’nun petrokimya alanındaki varlığını genişletme ve işlediği hidrokarbonlardan daha yüksek katma değer elde etme stratejisinin temel bir parçasını oluşturuyor. Suudi dev, aynı zamanda ülkenin en büyük kimyasal üreticisi konumundaki Sabic şirketinde de kontrol hissedarı olarak bulunuyor.