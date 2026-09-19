Dev proje öncesi sıkı denetim: Tesla Çinli tedarikçileri teste tabi tutuyor

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Tesla, insansı robotu Optimus’un seri üretimine ve küresel ölçekte piyasaya sürülmesine yönelik hazırlıklarını hızlandırdı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre şirket, robotun üretiminde hayati rol oynayacak Çinli bileşen ve parça üreticilerini kapsayan kapsamlı bir saha denetimi başlattı.

Seri üretim öncesi kalite ve kapasite kontrolü

Gerçekleştirilen denetimlerin ana merkezinde, parçaların hassas standartlara uygunluğu ve tedarikçilerin seri üretim kapasiteleri yer alıyor. Tesla mühendisleri ile tedarik zinciri uzmanları, aktatörler, sensörler ve eklem mekanizmaları gibi kritik bileşenleri üreten Çinli firmaların tesislerinde incelemelerde bulunarak kalite kontrol süreçlerini teste tabi tutuyor.

Çin tedarik zincirinin kritik rolü

Gelişmiş üretim altyapısı ve maliyet avantajı nedeniyle Çinli tedarikçiler, Tesla'nın Optimus projesindeki hedeflerine ulaşmasında kilit konumda bulunuyor. Şirketin, seri üretime geçiş aşamasında yaşanabilecek olası darboğazları önceden tespit etmek ve parça akışını kesintisiz kılmak amacıyla bu denetimleri sıkılaştırdığı ifade ediliyor.