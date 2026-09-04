Dev projelerde inşaatlar durdu: İnşaat şirketi iflasını açıkladı!

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İnşaat ve gayrimenkul sektöründe uzun süredir yaşanan finansal darboğaz dev bir şirketin daha sonunu getirdi. Ünlü inşaat firması Bathla Grubu'nun resmen iflasını açıklamasıyla birlikte, devam eden dev projeler tamamen durdu. İflas kararı, ev hayali kuran binlerce aileyi şoke etti.

15 bin konut yarım kaldı

Şirketin mali yükümlülüklerini yerine getirememesi ve nakit akışını sağlayamaması üzerine alınan iflas kararı, yapımı süren konut projelerini doğrudan etkiledi. Çeşitli aşamalarda olan toplam 15 bin konutun inşaatı durdurulurken, şantiyeler boşaltıldı.

Binlerce hak sahibi mağdur

Yıllardır birikimlerini bu projelere yatıran ve evlerinin teslim edilmesini bekleyen binlerce vatandaş, şirketin batmasıyla birlikte ne yapacağını bilemez halde kaldı. Yarım kalan projelerin akıbeti ve mağduriyetlerin nasıl giderileceği konusunda belirsizlik sürüyor.

Sektörde iflas dalgası endişesi

Dev şirketin havlu atması, gayrimenkul ve inşaat sektöründeki finansal riskleri bir kez daha gündeme taşıdı. Şirketin borç yükü ve iflas tasfiye sürecine ilişkin hukuki adımların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.