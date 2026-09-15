Dev sağlık reformunda büyük başarı: Çin halkı sağlık hizmetine 15 dakikada erişiyor

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Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında, "Sağlıklı Çin" vizyonu doğrultusunda kaydedilen aşamalar paylaşıldı. Yapılan bilgilendirmede, ülke sınırları içerisinde 1,1 milyondan fazla tıp ve sağlık kuruluşunun faaliyette olduğu, bu sayede dünyanın en büyük sağlık hizmeti altyapısının hayata geçirildiği vurgulandı.

Geliştirilen yaygın ağ neticesinde, ülke nüfusunun yüzde 90'ından fazlası yerleşim yerlerinden sadece 15 dakikalık mesafe içerisinde sağlık hizmeti alma imkanına kavuştu.

Temel sağlık kurumlarına uzman desteği

Yerel hizmet ağının güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda birinci basamak sağlık tesislerine yönelik personel desteği de artırıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 3 bin 100 çocuk doktorunun temel sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda doğrudan görevlendirildiği bildirildi.

Yetkililer, gelecek beş yıllık süreçte kaliteli, verimli ve kapsamlı sağlık sisteminin kapasitesini daha da büyütmeyi amaçladıklarını; vatandaşların evlerine yakın noktalarda tedavi görme imkanlarını hızlandıracaklarını kaydetti.

Ailelerin sosyal maliyet yükü hafifletilecek

Toplantıda ayrıca nüfus politikaları ve sosyal destek mekanizmalarına dair kararlar da aktarıldı. Kreş kayıt oranlarının kademeli biçimde yükseltilmesi hedeflenirken, ailelerin doğum, çocuk büyütme ve eğitim süreçlerinde karşılaştığı maddi yüklerin azaltılmasına dönük yeni tedbirlerin uygulanacağı ifade edildi.