Dev şirketlerde Epstein depremi sürüyor: Dünya ticaretinin başındaki isim ayrıldı

Epstein skandallarına karışanlar birer birer görevlerinden istifa ediyor. Goldman Sachs’ın avukatı işinden ayrılırken, son olarak da dünya konteyner ticaretinin büyük kısmını elinde tutan milyarlarca dolarlık şirket DP World'ün başkanı Sultan Ahmet bin Sulayem, görevinden istifa ederek ayrıldı.

DP World'ün sahibi Sultan Ahmet bin Sulayem, pedofili Jeffrey Epstein'le olan ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından görevinden ayrıldı.