Dev teknoloji şirketleri sırada bekliyor: Lumentum parçaları 2029'a kadar tamamen satıldı

Teknoloji devlerinin daha hızlı yapay zekâ veri merkezleri inşa etme yarışı, kritik optik bileşenlerin tedarikinde büyük bir darboğaz yarattı. Optik ve fotonik teknolojilerinde dünya liderlerinden olan ABD merkezli Lumentum Holdings, yapay zekâ sunucuları için ürettiği gelişmiş optik parçaların kapasitesinin 2029’un başlarına kadar tamamen dolduğunu duyurdu. Şirket CEO'su Michael Hurlston, Tokyo'da yaptığı açıklamada, küresel pazardan gelen talebin mevcut üretim kapasitelerinin çok üzerinde seyrettiğini ifade etti.

Talep açığı 2028 yılına kadar devam edecek

Lumentum, verilerin yüksek hızda iletilmesini sağlayan indiyum fosfiti bazlı bileşenlerde yaşanan talep patlamasına yetişmekte zorlanıyor. Şirket verilerine göre önümüzdeki yıl bazı ürün gruplarında talebin yaklaşık yüzde 70'i karşılanamayacak. Tedarik sıkıntısının devam etmesiyle birlikte 2028 yılına kadar olan süreçte bile ürünlerde ortalama yüzde 30'luk bir talep açığı bulunacak. Yeni üretim tesislerinin inşasının üç ila beş yıl sürdüğünü belirten CEO Hurlston, bulut bilişim devlerinin sermaye harcamalarındaki riskleri paylaşmaya hazır olduğunu aktardı.

ABD'nin Çin kısıtlamaları tedarik krizini derinleştirebilir

Nvidia'nın bu yılın başlarında rakibi Coherent ile birlikte 2 milyar dolarlık yatırım yaptığı Lumentum, pazarın en kritik oyuncularından biri konumunda yer alıyor. ABD yönetiminin Çin menşeli yeni optik alıcı-verici modellerine yönelik olası bir yasak getirme hazırlığı ise sektördeki tedarik krizini daha da derinleştirebilir. Analistler, Innolight gibi Çinli üreticilerin pazardan çekilmesi durumunda Lumentum ve rakip firmaların oluşacak devasa boşluğu doldurmakta yetersiz kalabileceğini belirtiyor.