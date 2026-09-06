Dev yatırımda ilk tünel tamam: Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu hız kesmiyor

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Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu Şirketi’nin sunduğu bilgilere göre, Kırgızistan’daki Kosh-Tobo Kuzey 2 numaralı tünelin yapımı kısa süre önce tamamlandı. Küresel ticareti canlandırmayı hedefleyen Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki dev projenin Kırgızistan kesiminde yürütülen altyapı çalışmaları doğrultusunda inşa edilen 209,6 metre uzunluğundaki bu yapıyla birlikte, hatta hedeflenen kritik bir aşama başarıyla geride bırakıldı.

Kırgızistan kesiminde dev altyapı hamlesi

Demiryolunun Kırgızistan sınırları içerisindeki kapsamlı altyapı çalışmaları Haziran 2025’te başlatıldı. Bu tarihten itibaren bölgede yürütülen yoğun çalışmalar kapsamında toplam 27 farklı tünelde inşaat süreci başlatıldı. 43 köprü ve 88 yol tabanı kesiminde yapım aşamasına geçildi. Güzergah üzerinde yer alan 20 istasyonda ise altyapı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kaşgar’dan Andican’a uzanacak stratejik hat

Kuşak ve Yol Girişimi’nin öne çıkan simge projelerinden biri olan bu demiryolu hattı, bölgesel ticarete ve ulaşıma yön verecek stratejik bir rota çiziyor. Hat, Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Kaşgar kentinden başlayarak Torugart Geçidi üzerinden Kırgızistan topraklarına giriş yapıyor. Buradan Kırgızistan'ın Celalabad şehri vasıtasıyla batı yönünde ilerleyen demiryolu, Özbekistan'ın doğusundaki Andican kentine ulaşacak.