Dev zirve öncesi Pekin'den mesaj: Çin BRICS toplantısında yeni önerilerini açıklayacak

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, düzenlenen olağan basın toplantısında Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping’in 18. BRICS Zirvesi'ne katılımı ve Pekin yönetiminin zirveden beklentilerine ilişkin soruları yanıtladı. Mao Ning, BRICS'in günümüz dünyasında gelişmekte olan pazarlar ve ülkeler arasındaki en temel iş birliği platformu niteliği taşıdığını ifade etti.

"Kazan-kazan anlayışı ve çok taraflılık korunuyor"

Sözcü Mao Ning, kurulduğu günden bu yana BRICS mekanizmasının dışa açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan ilkelerini benimseyerek hareket ettiğini dile getirdi. Platformun çok taraflılığı savunmaya, uluslararası adalet ile eşitliği korumaya ve ortak kalkınmaya odaklandığına dikkat çeken Mao, BRICS üye ülkelerinin tam anlamıyla Küresel Güney'in öncüsü konumunda bulunduğunu belirtti.

Şi Jinping zirvede önemli inisiyatifler açıklayacak

Çin'in BRICS bünyesindeki iş birliği süreçlerine büyük önem verdiğini ve aktif katılım sağladığını aktaran Sözcü Mao, Cumhurbaşkanı Şi Jinping’in zirve kapsamında önemli bir konuşma gerçekleştireceğini bildirdi. Şi'nin zirvede liderlerle mevcut uluslararası durum, BRICS mekanizmasının geleceği ve somut iş birliği adımları üzerine derinlemesine görüşmeler yapacağı kaydedildi.

Pekin yönetiminin zirvede kritik inisiyatif ve önerilerini sunacağını belirten Sözcü Mao Ning, "Genişletilmiş BRICS İşbirliği"nin kaliteli gelişimine yön vermeyi ve insanlığın kader birliğini oluşturmak adına üye ülkelerle ortak çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.