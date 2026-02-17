Devasa obruk 3 hektarlık tarım arazisini yuttu: 'Daha da büyüyebilir' uyarısı (Video)

Endonezya'da etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymalarının yanı sıra obruk oluşumuna da yol açtı. Açe bölgesinde oluşan devasa obruk yaklaşık 3 hektar büyüklüğünde tarım arazisini yuttu.

Yetkililer, topraktaki hareketliliğin son aylarda çukurun büyümesine neden olduğunu söyledi.

Yerel halk, obruğun başta kahve, biber ve şeker kamışı olmak üzere birçok tarım ürününü yok ettiğini belirtti.

Uzmanlar, su akışı kontrol altına alınmazsa obruğun büyümeye devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu. Oluşan obruğun büyüme riski nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alındı.