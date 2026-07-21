Devlet Başkanı açıkladı: Ülkede seçimler bitti, muhalefet asla iktidara gelemeyecek

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkede seçimlerin sona ereceğini ve muhalefetin iktidara gelmesine izin verilmeyeceğini duyurarak uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran açıklamalarda bulundu.

Ortega, 1979 yılında gerçekleşen Sandinista Devrimi'nin 47. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törende yaptığı konuşmada, kontrolü altındaki Ulusal Meclis ile birlikte muhalefete karşı "bir duvar oluşturacak" yeni yasalar çıkaracaklarını söyledi. Ortega, seçimlerin nasıl kaldırılacağına ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Nikaragua'da gelecek yıl genel seçimlerin yapılması planlanıyordu.

Cumhurbaşkanlığı görev süresi beş yıldan altı yıla çıkarıldı

Uzun süredir otoriter yönetim suçlamalarıyla karşı karşıya bulunan Ortega yönetimi, özellikle 2021 seçimleri öncesinde muhalefete yönelik sert adımlar atmıştı. Hükümet, muhalefet partilerinin büyük bölümünü yasaklamış, cumhurbaşkanlığına aday olması beklenen muhalif isimlerin tamamını ise seçimlerden önce gözaltına alarak tutuklamıştı. Bu süreçte Ortega, art arda dördüncü kez devlet başkanı seçilmişti.

Geçen yıl kabul edilen anayasa değişiklikleriyle ülkede yürütme yapısı daha da güçlendirilmişti. Cumhurbaşkanlığı görev süresi beş yıldan altı yıla çıkarılırken, Ortega'nın eşi Rosario Murillo da "eş başkan" unvanıyla devlet yönetiminde resmen yetkilendirildi.

1 milyon Nikaragualı ülkesini terk etmek zorunda kaldı

Konuşmasında 2018 yılında ülke genelinde yaşanan protestolara da değinen Ortega, o dönemde yaşanan olayların arkasında darbe girişimcilerinin bulunduğunu savunarak, muhalefetin yeniden iktidara gelmesini engellemenin ülkenin istikrarı açısından gerekli olduğunu öne sürdü.

Ancak uluslararası kuruluşlar farklı bir tablo çiziyor. İnsan hakları örgütlerinin verilerine göre 2018 protestolarına güvenlik güçlerinin müdahalesinde 350'den fazla kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı, binlerce kişi tutuklandı ve yaklaşık 1 milyon Nikaragualı ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler, ABD yönetimi ve çok sayıda uluslararası insan hakları kuruluşu, Nikaragua'daki demokratik kurumların sistematik şekilde zayıflatıldığını belirtiyor. Ayrıca 30 eski İbero-Amerikan devlet başkanı ile çeşitli yerli liderler ve eski milletvekilleri, yerli siyasetçi Brooklyn Rivera'nın ölümünden Daniel Ortega ile Rosario Murillo yönetimini sorumlu tuttu.

İnsan hakları kuruluşlarının son verilerine göre ülkede yaklaşık 50 siyasi tutuklu bulunuyor. Hükümet bugüne kadar 546 kişinin vatandaşlığını iptal ederken, 5 bin 600'den fazla sivil toplum kuruluşunu, 29 üniversiteyi ve 58 medya kuruluşunu kapattı.

The Guardian'ın aktardığı gelişme, Nikaragua'da seçimli demokratik sistemin geleceğine ilişkin uluslararası endişeleri daha da artırırken, Ortega yönetiminin muhalefet üzerindeki baskıyı yeni yasal düzenlemelerle daha da sertleştirmeye hazırlandığı değerlendirmelerine yol açtı.