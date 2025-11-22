Devlet Başkanı ekstresinde dikkat çeken harcamalar!

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini “uyuşturucu lideri” olmakla suçlaması üzerine hesap dökümlerini paylaştı. Petro, sosyal medyada X hesabından yaptığı paylaşımda, “Uzun ama sade mali geçmişimi tamamen açık hâle getirme kararı aldım” şeklinde açıklama yaptı.

The Times'ın haberine göre, Petro’nun yaklaşık 30 sayfa olan finansal dökümünde son üç yıldaki toplam geliri, büyük ölçüde resmi maaşıyla karşılanabiliyor. Ancak harcamalar da dikkat çekiyor.

Başkanın geliri, yaklaşık 270 bin sterlini (352 bin dolar) bulurken, ülkenin filmlere konu olan ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın bir haftalık kazancından düşük olduğu belirtiliyor.

Kredi kartı ekstrelerinde Petro’nun harcama alışkanlıkları incelenirken, tüketim kültürünü sert eleştiren siyasetçinin Gucci, Dior, Louis Vuitton gibi mağazalarda harcama yaptığı görüldü. Ayrıca Casa dei Tessuti, Ralph Lauren, Apple ve Saks Fifth Avenue gibi markalardan da alışveriş yaptığı ortaya çıktı.

40 Euroluk “sır” harcama

Belgelerde en çok dikkat çeken harcama ise “MÉNAGE STRIP CLUB” adlı mekânda yapılan Lizbon’daki 40 Euro ödeme oldu.

Ziyaret, aynı gün yapılan Gucci alışverişi sonrası gerçekleşiyor. Petro’nun resmi programında o tarihte Portekiz değil, İspanya’da çalışma ziyaretinde olduğu görülüyordu.

Söz konusu harcama, Kolombiya’daki muhalefet tarafından hızla gündeme taşındı. Sağcı siyasetçi Vicky Dávila, “Artık ortada cumhurbaşkanlığı vakarından eser yok” diyerek Petro’yu eleştirdi.

Petro, bu iddiayı inkâr etmedi ve “Bir gün neden orada 40 euro harcadığımı açıklayacağım” diyerek üstü kapalı bir açıklama yaptı.

Recently Colombian president Gustavo Petro published the expenses of his international trips revealing he spent time in a Strip Club during his official visit in Portugal. pic.twitter.com/d9BMRp8aeP — Crazy Ass Moments in LatAm Politics (@AssLatam) November 21, 2025

Gözler Başkan’ın ailesinde

Harcamalar sonrası Petro’nun eşi First Lady Veronica Alcocer’e de gündeme geldi. Alcocer ve Petro’nun oğlu Nicolas, geçtiğimiz hafta ABD tarafından uyuşturucu trafiğine yardım etmekle suçlanmış ve yaptırım listesine alınmıştı.

Trump, Alcocer’in yaptırım nedeniyle İsveç seyahatinden Kolombiya’ya dönemediğini öne sürmüştü. Aynı dönemde Alcocer’in Stockholm’de lüks bir yaşam sürerken görüntülenmesi, Kolombiya’da tepkilere yol açtı.

Kredi kartı ekstresinin yarattığı tartışmalara rağmen Petro geri adım atmıyor. Savaş uçağı alımına ilişkin tüm sözleşme detaylarının yayımlanmasını istediğini duyurarak, kendisine yönelik suçlamaları “şeffaflık” vurgusuyla karşılamaya devam edeceğini söyledi.