  3. Devlet başkanına kameralar önünde taciz şoku (Video)
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, kamuya açık bir etkinlik sırasında kendisine arkadan yaklaşarak fiziksel tacizde bulunan sarhoş şahsa dava açacağını belirterek, "Ben şikayette bulunmazsam diğer Meksikalı kadınlara ne olur?" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum taciz şoku yaşadı. Sheinbaum, Salı günü kamuya açık bir etkinlik sırasında sarhoş olduğu görülen bir şahıs tarafından fiziksel tacize uğradı.

Tacizci şahıs, başkent Mexico City'deki etkinlikte halkı selamlayan Sheinbaum'a arkadan yaklaşıp fiziksel temasta bulundu ve öpmeye çalıştı.

Tacizci gözaltına alındı

Olay anına ait görüntülerde şahsa hemen müdahale edildiği görülürken, tacizci gözaltına alındı.

Sheinbaum olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben şikayette bulunmazsam diğer Meksikalı kadınlara ne olur? Eğer bunu başkana yapabiliyorlarsa, ülkemizdeki tüm kadınlara ne yapmazlar ki? Bu şikayeti, bunu bir kadın olarak yaşadığım için, ama biz kadınların ülkemizde yaşadığı bir durum olduğu için yapmaya karar verdim. Bunu daha önce de öğrenci zamanlarımda yaşadım. Buna bir çizgi çekilmeli" ifadelerini kullandı.

Tacizci şahsın kalabalık arasındaki diğer kadınlara da tacizde bulunduğu iddia edildiği için dava açma kararında ısrar ettiğini söyledi.

