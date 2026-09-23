Devlet eliyle milyarlık ihale: Secunet Alman ordusunun siber mimarı oluyor

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Almanya Hükümeti, ordu altyapısının siber güvenliğini ve veri iletim emniyetini artırmak için kapsamlı bir adımı hayata geçirdi. Güvenlik yazılımları alanında faaliyet gösteren Alman teknoloji şirketi Secunet ile yapılan anlaşma çerçevesinde, silahlı kuvvetlerin iletişim ve veri ağları gelişmiş şifreleme sistemleriyle donatılacak.

Silahlı kuvvetlerin veri güvenliği üst seviyeye çıkarılacak

Projeyle birlikte Alman ordusunun kullandığı hassas haberleşme ağlarının dış müdahalelere ve siber tehditlere karşı korunması hedefleniyor. Tedarik edilecek yüksek güvenlikli şifreleme sistemleri, askeri iletişim altyapısının dijital standartlara uygun olarak modernize edilmesini sağlayacak.

Savunma bakanlığından operasyonel bütçe planlaması

Milyar euroluk tedarik paketine ek olarak Almanya Savunma Bakanlığı, söz konusu sistemlerin entegrasyonu ve yürütülecek operasyonlar için süreç bütçesini belirledi. Bakanlık, 2030 yılına kadar sistemlerin sürekliliği ve işletilmesi adına yaklaşık 6 milyon euro ek operasyonel maliyet beklendiğini açıkladı.