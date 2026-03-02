Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz kapatılmıştır

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurarak, geçmeye çalışan her geminin ateş altına alınacağını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Hürmüz Boğazı neden önemli?

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında yer alıyor. Hürmüz boğazı küresel ticaretin en önemli, geçiş noktalarından biri olduğu için dünya siyasetinde oldukça sık anılıyor. The guardian'da yer alan habere göre petrol arzının yaklaşık olarak yüzde 20'si ve deniz yoluyla taşınan doğalgaz tankerlerinin yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Özellikle Katar kaynaklı doğalgaz bu boğazdan geçerek dünyaya dağıtılıyor.

Hürmüz Boğazı Arap denizi olarak da bilinen Basra körfesine bağlantı sağlıyor. Konumu bakımında OPEC ülkelerinin Asya'daki müşterilerine petrol sevkiyatı için kritik bir nokta haline geliyor.

JP Morgan'dan Hürmüz Boğazı analizi

Bloomberg'de yer alan habere göre JPMorgan, Hürmüz Boğazı'ndaki olası bir tam kapanma senaryosunda depolama kapasitelerinin dolması sebebiyle bölgedeki üreticilerin üretime en efazla 25 gün devam edebileceğini ön görüyor.

JPMorgan analistleri Natasha Kaneva liderliğinde hazırlanan notta, bölgedeki yedi büyük üreticinin (Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Katar, Umman, Irak ve İran) toplamda yaklaşık 343 milyon varillik kara depolama kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Gerilimler sonucu tanker trafiğinde sıfır noktasına yaklaşılıyor. Boğazdan geçen günlük petrol akışının normal seviyelern dörtte biri olan 4 milyon varile düştüğü iddia ediliyor.