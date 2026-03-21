Devrim Muhafızları: İsrail semalarında füze üstünlüğümüzü ilan ettik
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, bölgedeki hava sahasında üstünlüğün İran'a geçtiğini savundu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
“Bundan sonra İsrail semalarında İran’ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum” ifadesini kullanan Musevi, gelecek günlerde kullanılacak yeni füze sistemlerinin İsrail ile ABD’yi hayrete düşüreceğini savundu.
ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, gün içinde İsrail'e çoğu Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan 6 dalga halinde misilleme füze saldırısı düzenlemişti.