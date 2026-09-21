Devrim Muhafızları Sözcüsü açıkladı: İran yeni saldırı olursa nasıl karşılık verecek?

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, katıldığı televizyon programında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası yeni saldırılarını değerlendirdi. Muhibbi, yeni bir saldırı gerçekleşmesi durumunda İran'ın mevcut savunma ve saldırı yöntemlerini değiştireceğini belirtti. İranlı yetkili, bu kapsamda kullanılacak silahların ve çatışmanın yürütüleceği coğrafyanın da farklılaşacağını ifade etti.

“Yeni hedefler belirledik”

Muhibbi, İran'ın yeni bir saldırı ihtimaline karşı hazırlık yaptığını belirterek, daha önce saldırıya uğramamış yeni hedeflerin tespit edildiğini söyledi. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü ayrıca yeni kabiliyetlerle donatılmış silahların sahaya sürüleceğini ve bunun dünya genelinde şaşkınlık yaratacağını savundu.

İran uzun süreli savaşa hazırlanıyor

Savaşın kısa sürede sona ermeyebileceğini belirten Muhibbi, çatışmaların farklı aşamalardan geçebileceğini dile getirdi. Devrim Muhafızları'nın savaşa daha önce de hazırlıklı olduğunu söyleyen Muhibbi, mevcut durumda bu hazırlık seviyesinin daha da artırıldığını ifade etti.

“Yeni düzeni İran belirliyor”

Muhibbi, Devrim Muhafızları'nın şu ana kadar ABD ile herhangi bir temas kurmadığını ve silahlı kuvvetlerin diplomatik sürece dahil olmadığını söyledi.

Ordunun temel görevinin ülkeyi savunmak olduğunu belirten Muhibbi, bölgedeki ABD etkisinin sona erdiğini savundu. İranlı yetkili, bölgede oluşacak yeni düzenin ABD tarafından değil İran tarafından belirlendiğini öne sürdü.

Muhibbi ayrıca ABD'nin uzun yıllar yüksek savunma kapasitesine sahip olduğu algısıyla bölge ülkelerinde askeri üsler kurduğunu savunarak, İran'ın bu üsleri hedef alıp kullanılamaz hale getirdiğini iddia etti.