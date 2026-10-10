Devrim Muhafızları'na milyonlarca dolar akmış: Babek Zencani'nin gizli ağı ortaya çıktı

Binance tarafından nisan ayında hazırlanan 80 sayfalık raporda, İran rejimi için faaliyet gösteren Babek Zencani'nin yönettiği kripto şirketleriyle bağlantılı 21 kişi ve şirket hesabı tespit edildi. ABD ve İsrail makamlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu için gizli bir ödeme ağı işlettiğini belirttiği Zencani'nin, borsa üzerindeki paravan yapılar vasıtasıyla toplamda 850 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdiği anlaşıldı. Bu hesaplar üzerinden Devrim Muhafızları ile bağlantılı cüzdanlara en az 67 milyon dolar aktarıldığı saptandı.

İstanbul ve Tahran merkezli paravan yapılar

Soruşturmada öne çıkan unsurlardan biri de İstanbul merkezli ZedPay ve Zedcex gibi yapılar oldu. İran petrol satışından elde edilen gelirlerin geleneksel bankacılık sistemi dışına çıkarılarak kripto paraya dönüştürüldüğü ve bu yolla uluslararası transferlerin sağlandığı belirlendi. Tahran'dan erişilen hesaplar üzerinden devasa hacimde işlemler yapılırken, ABD Hazine Bakanlığı'nın yılın farklı aylarında söz konusu kişi ve şirketleri yaptırım listesine aldığı hatırlatıldı.

Binance'ten açıklama ve hesap engellemeleri

Ortaya çıkan bulguların ardından Binance, yaptırım kurallarını ihlal eden ve yasa dışı ağlarla bağlantılı tüm hesapların işlemlerini durdurarak platformdan çıkardığını duyurdu. Ancak borsa yönetimi, hesapların toplam işlem hacminin doğrudan Devrim Muhafızları'na ulaşan fonlarla bir tutulmasının yanıltıcı olacağını savundu.