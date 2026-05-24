Devrim Muhafızları’ndan mesaj: İran milleti düşmanın planlarını boşa çıkaracaktır

Devrim Muhafızları Ordusu, "24 Mayıs Hürremşehr Kurtuluş Günü" münasebetiyle bir bildiri yayımladı.

Bildiride, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların bir "hibrit savaş" olduğu ancak halkın desteğiyle birlikte İran Silahlı Kuvvetleri'nin "düşmanın hedeflerine ulaşmasını engellediği" ifade edildi.

İran'ın füze ve nükleer alanlardaki ilerlemesinin ABD ve İsrail'i yeniden hesap yapmaya zorladığı belirtilen bildiride, ülkenin tüm askeri unsurlarının yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

Bildiride ayrıca İran'a yönelik olası yeni saldırıların "bölge dışına taşacağı ve yıkıcı sonuçlar doğuracağı" ifade edildi.