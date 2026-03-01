Devrim Muhafızları'nın yeni başkomutanı belli oldu

ABD ve İsrail, İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattı. İsrail ve ABD, İran'daki hedefleri vururken, İran da bölgedeki ABD üslerini hedef almaya devam ediyor. Dün sabah saatlerinde başlayan savaş sırasında İran 10'a yakın ABD üssüne saldırdı. İran'da saldırılar sonucunda en az 201 kişi öldü, 747 kişi ise yaralandı. Bu saldırılarda İran dini lideri Hamaney de öldü.

Devrim Muhafızları'nın yeni başkomutanı Ahmed Vahidi oldu

ABD ve İsrail'in dün İran'a yönelik başlattığı saldırılar Tahran yönetiminin önemli isimlerini hedef aldı. İran medyası, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi ile Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin dün ABD-İsrail saldırılarında öldürüldüğünü bildirdi. Bunun yanında İran Devrim Muhafızları’nın yeni başkomutanının Tuğgeneral Ahmed Vahidi olarak atandığı, Tahran merkezli haber kaynakları tarafından duyuruldu.