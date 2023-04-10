Deyrizor’da ABD üssüne roketli saldırı
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor’da ABD güçlerinin konuşlandığı Kuniko gaz sahası ve çevresine roket saldırıları düzenlendi.
AA
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Deyrizor’da ABD güçlerinin konuşlandığı Kuniko gaz sahası ve çevresine roket saldırıları düzenlendi. Yerel kaynakların iddiasına göre, Deyrizor'da İran destekli grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Kuniko gaz sahasına roket saldırıları yapıldı.
Kaynaklar, roket atışlarının İran destekli grupların varlık gösterdiği Deyrizor'un doğusundaki Bukemal'den yapıldığını aktardı.