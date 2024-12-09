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Deyrizor'da Suriyelilerden PKK/YPG'ye karşı ayaklanma

Suriye’nin doğusunda yer alan Deyrizor kentinde, PKK/YPG terör örgütüne karşı halkın ayaklanma başlattığı açıklandı.

Haber Merkezi
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Deyrizor'da Suriyelilerden PKK/YPG'ye karşı ayaklanma
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Suriye’nin doğusunda yer alan Deyrizor kentinde, PKK/YPG terör örgütüne karşı halkın ayaklanma başlattığı bildirildi. Bölgeden gelen bilgilere göre, örgütün baskıcı politikalarından bıkan yerel halk, çeşitli noktalarda protesto gösterileri düzenleyerek terör örgütüne tepki gösterdi.

Bazı noktalarda gerginlik tırmandı

Ayaklanma sırasında bazı köy ve kasabalarda halkın PKK/YPG unsurlarını bölgeden çıkardığı ve örgütün kontrolündeki bazı noktalarda gerginliğin tırmandığı belirtiliyor. Protestoların, örgütün bölgede artan zorunlu askerlik uygulamaları ve ekonomik baskıları nedeniyle patlak verdiği ifade ediliyor.

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